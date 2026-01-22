พปชร.ชูนโยบายดูแลคนไทยทุกช่วงวัย "เกิดยันแก่" ต่อยอดบรรเทาภาระค่าครองชีพ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวระหว่างลงพื้นที่เพื่อช่วยหาเสียงใน จ.กาฬสินธุ์ โดยนำเสนอนโยบาย "เกิดดี ดูแลดี แก้หนี้ไม่ทิ้ง แก้ให้ตรงจุด หมดภาระที่หนักใจ" มุ่งดูแลประชาชนอย่างครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด ไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยเน้นมาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และแก้ปัญหาปากท้องอย่างเป็นรูปธรรม
โดยพรรคฯ มีนโยบายต่อยอดจากผลงานที่ได้ทำมาแล้ว ด้วยการเพิ่มความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ ผ่านบัตรประชารัฐ ปรับวงเงินจาก 300 บาท เป็น 700 บาทต่อเดือน ควบคู่มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุเพิ่ม 100 บาท และผู้พิการเพิ่ม 200 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน พรรคฯ ยังเดินหน้านโยบายมารดาประชารัฐ ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 4 ด้วยเงินสนับสนุนเดือนละ 1,500 บาท จนถึงวันคลอด และดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ด้วยเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท เพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวตั้งแต่ต้นทาง
สำหรับผู้สูงอายุ พรรคฯ เสนอนโยบายสูงวัยประชารัฐ ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย อายุ 60 ปีขึ้นไป แบบขั้นบันได ได้แก่ อายุ 60-69 ปี เดือนละ 2,000 บาท, อายุ 70-79 ปี เดือนละ 3,000 บาท, อายุ 80-89 ปี เดือนละ 4,000 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป เดือนละ 5,000 บาท
นอกจากนี้ พรรคฯ ยังเสนอนโยบายหมู่บ้านเงินล้าน โดยรัฐออกทุน ประชาชนออกแรง สนับสนุนงบประมาณพัฒนาชุมชนตามขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 1-3 ล้านบาทต่อปี และต่อยอดหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดี ให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสูงสุด 3 ปี เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก