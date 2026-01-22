จ่อยิงดับ 3 ศพ ที่ซิดนีย์ ตำรวจเร่งตรวจสอบ-ล่ามือปืน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เกิดเหตุยิงกันในพื้นที่ทางตะวันตกของนครซิดนีย์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางตะวันออกของออสเตรเลีย เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (22 ม.ค.) ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุในแถลงการณ์ว่า หน่วยฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุยิงในเมืองเลค คาร์เจลลิโก (Lake Cargelligo) ซึ่งอยู่ห่างจากนครซิดนีย์ไปทางตะวันตกประมาณ 450 กิโลเมตร เมื่อเวลาประมาณ 16.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันเบื้องต้นว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย เป็นหญิง 2 ราย และชาย 1 ราย ส่วนชายอีก 1 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล อาการสาหัสแต่ทรงตัว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสอบสวน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอยู่แต่ภายในที่พักอาศัย
หนังสือพิมพ์เดอะ ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์ รายงานว่า เชื่อว่ามือปืนยังคงกบดานอยู่ในเมืองพร้อมอาวุธปืนยาว หลังจากก่อเหตุที่คาดว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายอันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งระบุพิกัดของมือปืน และได้ส่งกำลังสนับสนุนจากเขตตำรวจข้างเคียง รวมถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีอาวุธครบมือเข้าไปยังพื้นที่แล้ว