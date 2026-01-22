กกต.เปิดงบปี 69 คุมจัดเลือกตั้งสส.-ประชามติ รวม 7,824 ลบ.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุม และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการออกเสียงประชามติ ที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.69 ให้ประชาชนทราบ ตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
โดย กกต. ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการดำเนินภารกิจดังกล่าว จำนวน 7,824,040,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 6,174,315,500 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สส. การออกเสียงประชามติ
2. งบประมาณในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 1,649,724,600 บาท จำนวน 14 องค์กร ประกอบด้วย
– สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 325,349,200 บาท
– สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 20,178,600 บาท
– กองการสื่อสาร กรมการปกครอง 910,000 บาท
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 148,376,900 บาท
– กระทรวงการต่างประเทศ 190,000,000 บาท
– กรุงเทพมหานคร 52,108,300 บาท
– กรมประชาสัมพันธ์ 11,496,900 บาท
– บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 15,000,000 บาท
– การไฟฟ้านครหลวง 4,928,100 บาท
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 63,945,600 บาท
– บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 130,595,900 บาท
– บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 435,194,800 บาท
– กระทรวงศึกษาธิการ 175,905,300 บาท
– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75,734,800 บาท