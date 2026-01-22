xs
ราคาทองวันนี้ [+50] รูปพรรณขายออก 72,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 21 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 71,500 บาท ขายออกบาทละ 71,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,069.52 บาท ขายออกบาทละ 72,400 บาท