ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -5.92 จุด มูลค่าซื้อขาย 72,468.75 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 5.92 จุด หรือ -0.45% ที่ระดับ 1,311.64 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 72,468.75 ล้านบาท