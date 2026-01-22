คุก 120 เดือน! อดีตข้าราชการปลอมแปลงโฉนดที่ดิน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 10.20 น. ภายใต้การอำนวยการของนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นางสาวอรณิช สุขบาล ผอ.กปท.2 นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผอ.กปท.5 นางสาวณพัสตร์ ศรีสมเกียรติ ผอ.กบค. และ พ.ต.ท. สราวุธ คำเหลือง ผอ.กอท. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ติดตามจับกุมนายณัฐวัตรฯ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 28/2568 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 162 และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ประกอบมาตรา 83 , 90 , 91
สำหรับกรณีสำนวนคดีดังกล่าว เป็นกรณีเมื่อครั้งผู้ต้องหาตามหมายจับดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการ ได้ร่วมกับพวก กระทำการทุจริตปลอมแปลงโฉนดที่ดิน จำนวน 20 ฉบับ และนำไปหลอกลวงจำนอง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จำนวน 14 ล้านบาท ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิด แต่ผู้ต้องหาไม่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามกำหนดนัด พนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ขอศาลออกหมายจับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาฟ้องคดีต่อศาลฯ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ได้มีคำพิพากษาว่า จำเลย มีความผิด ตามมาตรา 157 ,161 ,162(1),(4) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 ของประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 123/1 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 20 กรรม กรรมละ 1 ปี รวมจำคุก 20 ปี แต่จำเลยรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษจำคุกเหลือ 120 เดือน ไม่รอการลงโทษ สำหรับบความเสียหายจำนวน 14 ล้านบาท ผู้เสียหายได้มีการฟ้องทางแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่งแล้ว