รทสช.แถลงจุดยืน ไม่เห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี และนายนราพัฒน์ แก้วทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ร่วมกันแถลงจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติต่อการออกเสียงประชามติเรื่องเห็นชอบหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังได้หารือถึงการแสดงจุดยืนต่อการออกเสียงประชามติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว โดยพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่เห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื่องจากจากคำถามประชามติถือเป็นการเซ็นเช็คเปล่า และคำถามประชามติไม่ได้มีกรอบว่าจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบใด ถือเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งที่สามารถแก้ไขรายมาตราได้เป็นเรื่องๆ ซึ่งพรรคเห็นด้วยกับการแก้ไขรายมาตรา แต่ไม่เห็นด้วยกับการฉีกทิ้งและยกร่างใหม่ที่ไม่มีกรอบ และคำถามประชามติยังเป็นคำถามปลายเปิด ถ้าพรรคเห็นด้วยก็ถือเป็นการเห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญ 2560 และยังเกี่ยวข้องกับหมวด 1 และหมวด 2 ที่ยังไม่มีหลักประกันว่า เมื่อมีการยกร่างใหม่แล้ว จะกระทบกับหมวดเหล่านี้หรือไม่ และพรรคยังเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดี และเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาจมีผลกระทบตามมา
นายพีระพันธุ์ ย้ำว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นคนละเรื่องกัน และหากเห็นชอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ครั้งนี้อาจมีผลกระทบตามมา เช่น กรณีที่มีผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญ 2560 แล้ว ก็ถือเป็นการคืนสิทธิให้กับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ทั้งๆ ที่หลายฝ่ายบอกว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่กลับจะฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงทิ้ง