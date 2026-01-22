xs
"บิ๊กเล็ก" ติง จม.เปิดผนึกของ สว.กัมพูชา ไม่เหมาะสม โยนหน้าที่ กต.จัดการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาเผยแพร่จดหมายเปิดผนึก มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกษัตริย์ไทย ว่า เรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการชี้แจงตอบโต้ไปแล้วถึงความไม่เหมาะสม

เมื่อถามว่าทางกระทรวงกลาโหมต้องดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ไม่จำเป็น โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อถามว่า การกระทำของ สว.กัมพูชา ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า แน่นอนอยู่แล้ว เชื่อว่าคนไทยทุกคนทราบดีในเรื่องนี้ ตนขอไม่พูดอะไรให้เป็นการย้ำประเด็นขึ้นมาอีก