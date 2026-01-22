คาดตรุษจีนปีนี้เงินสะพัดเพิ่ม 5-10% หวังท่องเที่ยว-การใช้จ่ายด้านวัฒนธรรมดันค้าปลีกฟื้นตัว

นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า แม้ภาพรวมตลาดค้าปลีกไทยในปี 2569 จะยังคงมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่ง SCB EIC คาดการณ์ไว้ที่ 3.7% แต่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าปี 2569 จะเป็นปีแห่งความหวังและการฟื้นตัว (Recovery & Hope) หลังจากที่ได้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ในปีที่ผ่านมา โดยมองว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายด้านวัฒนธรรมจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ พร้อมเสนอรัฐบาลใหม่ มีนโยบายเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศและกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คาดการณ์ว่ายังคงคึกคัก เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญประจำปีที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเพื่อการเฉลิมฉลอง และเสริมความเป็นสิริมงคล โดยปีที่ผ่านมาเม็ดเงินสะพัดในช่วงตรุษจีนมีมูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากปี 2567 สะท้อนถึงกำลังซื้อที่มีแนวโน้มในเชิงบวก รวมถึงพลังความเชื่อและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ยังทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจสำคัญ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 5-10%