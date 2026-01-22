รฟท.สรุปการดูแล เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุเครนถล่มทับรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รายงานความคืบหน้าการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มทับขบวนรถโดยสาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 โดยยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวเป็นสำคัญ
ด้านผู้เสียชีวิต รฟท. ได้ดำเนินการประสานงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นครบทั้ง 30 ราย และได้จัดส่งผู้แทนระดับบริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพทุกราย โดยมีการมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 1,510,000 บาทต่อราย จากแหล่งเงินหลัก ได้แก่
- เงินสงเคราะห์พระราชทาน
- เงินช่วยเหลือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
- เงินช่วยเหลือจากบริษัทผู้รับจ้าง
และยังคงติดตามประสานงานขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
ด้านผู้บาดเจ็บ: จากจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 69 ราย ซึ่งขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 12 ราย การรถไฟฯ ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมอาการ และประสานการอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องรวมถึงดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ด้านทรัพย์สิน: รฟท. ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับผู้โดยสารหรือญาติที่ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สิน เพื่อยื่นคำร้องขอรับการพิจารณาชดเชย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและพิจารณาชดเชยเป็นรายกรณีอย่างเป็นธรรม
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า จะยังคงติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจสอบและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมในระยะต่อไป
ประชาชนหรือญาติผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง