กรมศุลฯ ประกาศคุมเข้มสินค้าราคาถูกทะลักเข้าไทย

นายพันธุ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรเตรียมปรับปรุงระเบียบศุลกากร ลดปัญหาสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศไหลทะลักเข้าประเทศ ด้วยการกำหนดสูตรคำนวณสัดส่วนการผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ (local content สำหรับสินค้า ในเขตปลอดอากร หรือ เขตฟรีโซน) ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี ตามกรอบสิทธิประโยชน์อาเซียน
ยอมรับว่า ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาช่องโหว่ ทำให้สินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ โดยไม่ได้ใช้วัตถุดิบและแรงงานในประเทศตามวัตถุประสงค์ จึงส่งผลกระทบเอสเอ็มอีไทยอย่างมาก กรมศุลกากร จึงเตรียมปรับเกณฑ์ ห้ามนำกำไร หรือส่วนต่างราคาซื้อขาย มานับรวมเป็นมูลค่าเพิ่มในประเทศ เพื่อขอคืนอากรขาเข้า และใช้สิทธิประโยชน์ในเขตฟรีโซน
กรมศุลกากรยังเตรียมหารือรัฐบาลใหม่ พิจารณาปรับเพิ่มอัตราภาษี สินค้านำเข้าจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบัน จัดเก็บภาษีอากรตามพิกัดสินค้า เฉลี่ยร้อยละ 10-30 ซึ่งต่อยอดจากการยกเลิกการยกเว้นภาษีนำเข้า สินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท
ที่ผ่านมา จัดเก็บรายได้จากการการเก็บภาษีนำเข้าสินค้า ตั้งแต่บาทแรก เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 20 วัน หลังบังคับใช้
นอกจากนี้ เตรียมเสนอการเพิ่มโทษปรับสินค้าสำแดงเท็จ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า จากเดิม กำหนดโทษยึดเป็นของกลาง และปรับตามมูลค่าหน้ากล่อง เปลี่ยนเป็น ยึดของกลาง ปรับเงินเป็นรายชิ้น เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลพินิจประเมินเปรียบเทียบปรับ และนำเงินค่าปรับมาเป็นค่าใช้จ่ายทำลายของกลาง หวังเพิ่มประสิทธิการดูแลของกลาง