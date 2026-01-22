กกต.แจงการลดจำนวนการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส.และบัตรออกเสียงประชามติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส. และบัตรออกเสียงประชามติ เลขที่ข่าว 29/2569 วันที่เผยแพร่ 9 มกราคม 2569 โดยได้ประชาสัมพันธ์การจัดพิมพ์บัตรจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ ประเภทละ 56,100,000 บัตร โดยคำนวณจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ประมาณ 53,400,000 คน บวกจำนวนสำรองประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิดังกล่าว เพื่อใช้ในการจัดสรรบัตรเพื่อใช้ในการออกเสียงลงคะแนน จำนวน 3 รอบ นั้น
เนื่องจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ประมวลข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (วันที่ 14 มกราคม 2569) สำหรับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 52,922,923 คน เมื่อปรับเลขกลมเป็น 53,000,000 คน และบวกสำรองร้อยละ 5 แล้ว จะได้จำนวนบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ ที่จัดพิมพ์ประเภทละ 55,650,000 ฉบับ ซึ่งลดลงจากเดิมประเภทละ 450,000 ฉบับ เพื่อประหยัดงบประมาณ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444