ผู้บริหาร CIMB คาด ศก.ไตรมาสแรกปี 69 โตต่ำ เชื่อ ธปท.จะคงดอกเบี้ยที่ 1.25%

วันนี้ (22 ม.ค.) นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คาดว่า เศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 2569 จะยังเติบโตต่ำ แต่ยังเป็นบวกได้ เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส โดยแรงส่งจริงจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเป็นไปตามการจัดตั้งรัฐบาล โดยเฉพาะการอนุมัติงบประมาณ การเร่งเบิกจ่าย เร่งลงทุน พร้อมยังประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ ไว้ที่ 1.7 เปอร์เซ็นต์
ขณะที่นโยบายการเงินนั้น เชื่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.25 เปอร์เซ็นต์ ไว้ตลอดทั้งปีนี้ ไม่มีการปรับลด เนื่องจากผลของการปรับดอกเบี้ยต้องใช้เวลา 6-12 เดือน ซึ่งถ้าหากลดดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กว่าจะมีผลช่วยเศรษฐกิจเป็นช่วงปลายปี จึงมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้ว
