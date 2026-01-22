xs
ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 13:53 น. (ครั้งที่ 15) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 71,500.00 บาท รับซื้อ 71,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 72,300.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 69,978.56 บาท