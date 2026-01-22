xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่ายวันนี้ +4.38 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 31,543.29 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,321.94 จุด ปรับขึ้น 4.38 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.33 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 31,543.29 ล้านบาท