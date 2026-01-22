"ยศชนัน" ลงพื้นที่อุดรฯ ปราศรัยช่วยผู้สมัคร สส.ของ พท.หาเสียง

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ช่วยนายสมัคร บุญปก ผู้สมัคร สส.อุดรธานี เขต 3 เบอร์ 2 พรรคเพื่อไทยหาเสียง
ก่อนขึ้นเวทีปราศรัย นายยศชนัน เดินพบปะทักทายประชาชนที่มาฟังปราศรัย ซึ่งประชาชนทั้งกอด ทั้งหอม ขอถ่ายภาพ บางจังหวะนายยศชนันถึงกับขึ้นเก้าอี้ เพื่อที่จะทักทายประชาชนได้อย่างทั่วถึง
