"หนุ่ม กรรชัย" รับหนักใจปม "ทนายแก้ว" กระทำอนาจารสาว ยันไม่อุ้ม ไม่ยุ่งเกี่ยว

จากกรณี ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดังจากรายการ “โหนกระแส” ได้โพสต์ข้อความลักษณะขออภัยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังตกเป็นข่าวฉาวกระทำอนาจารลูกสาวเพื่อนวัย 19 ปี ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น
วันนี้ (22 ม.ค.) นายกรรชัย กำเหนิดพลอย พิธีกรรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ กล่าวว่า ตนรู้เรื่องนานแล้ว หลังจาก เบนซ์อาปาเช่ อินฟูชื่อดังมาเล่าเรื่องให้ฟัง นอกจากนี้ ยังมี อาจารย์จตุรงค์ ซึ่งเขารู้จักกับที่ปรึกษากฎหมายของพ่อเด็กสาว เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังด้วย ซึ่งตนได้คุยกับ ทนายแก้ว ปรากฏว่าข้อเท็จจริงมันสวนทางกันคนละมุม โดยเรื่องนี้ทำให้อึดอัดใจเป็นอย่างมาก มีข่าวผมโทรศัพท์ไปเคลียร์กับพ่อเด็กให้ทนายแก้วด้วย ขอยืนยันว่า ผมจะไม่อุ้มทนายแก้ว ไม่ขอยุ่งเกี่ยว ขอให้เป็นเรื่องของพวกคุณ ตอนแรกเขาก็ไม่สบายใจ เพราะเขาคิดว่าผมอยู่ข้างแก้ว ความจริงแล้วหลังเกิดเรื่อง ผมไม่ได้ให้ทนายแก้วเข้ามานั่งในรายการ เพราะต้องการให้ ทรายแก้ว มีความโปร่งใสก่อน
