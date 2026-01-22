xs
ราคาทองครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 12:53 น. (ครั้งที่ 12) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 71,450.00 บาท รับซื้อ 71,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 72,250.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 69,917.92 บาท