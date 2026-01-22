รองผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเปิดงานหอมแดง กระเทียมดี ยางชุมน้อย ครั้งที่ 48

นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ รองผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานหอมแดง กระเทียมดี ยางชุมน้อย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2569 โดยมี นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นายนวนใจ บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก
นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอยางชุมน้อย กล่าวว่า หอมแดง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ อ.ยางชุมน้อย โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดง ประมาณ 22,700 ไร่ มีผลผลิตในแต่ละปี ประมาณ 90,000 ตัน สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละประมาณ 1,300 ล้านบาท หอมแดงจึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนยางชุมน้อย ดังนั้น อ.ยางชุมน้อย จึงได้ร่วมกับ อปท. และส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2569 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในอำเภอยางชุมน้อยเป็นอย่างดียิ่ง
นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอยางชุมน้อย กล่าวว่า หอมแดง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ อ.ยางชุมน้อย โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกหอมแดง ประมาณ 22,700 ไร่ มีผลผลิตในแต่ละปี ประมาณ 90,000 ตัน สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกร ปีละประมาณ 1,300 ล้านบาท หอมแดงจึงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนยางชุมน้อย ดังนั้น อ.ยางชุมน้อย จึงได้ร่วมกับ อปท. และส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2569 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในอำเภอยางชุมน้อยเป็นอย่างดียิ่ง