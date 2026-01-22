กองทัพไทยจัดชุด EOD กวาดล้างทุ่นระเบิดบ้านหนองหญ้าแก้ว พบหลุม BM-21-ระเบิด 6 จุด

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 จัดชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจสอบ และกวาดล้างสรรพาวุธระเบิดในพื้นที่ทำกินของประชาชน บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
จากการเข้าพิสูจน์ทราบพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมสรรพาวุธระเบิดชนิด BM-21 และลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 82 มิลลิเมตร ทั้งที่ทำงานแล้วและยังไม่ทำงาน รวม 6 จุด ในพื้นที่หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว โดยมีรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ บริเวณพื้นที่การเกษตรของนิยม พบหลุม BM-21 ที่ทำงานแล้ว
ขณะที่พื้นที่การเกษตรของ นายขวัญชัย ตรวจพบลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 82 มิลลิเมตร ยังไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการทำลาย ณ จุดตรวจพบ
ส่วนบริเวณบ้านของนายอำนาจและนายนิยม ตรวจพบหลุม BM-21 ที่ทำงานแล้ว พื้นที่การเกษตรของประดุลย์ พบลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 82 มิลลิเมตร ยังไม่ทำงาน เจ้าหน้าที่จึงเก็บกู้และเคลื่อนย้ายไปทำลาย ณ จุดปลอดภัย
ขณะที่พื้นที่การเกษตรของนายสุชาติ ตรวจพบลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเดียวกัน และได้ทำการทำลาย ณ ที่ตรวจพบ ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากความขัดแย้งในอดีต เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
