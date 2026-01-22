"อนุทิน" ลงพื้นที่หาเสียงโคราช มั่นใจคว้าเก้าอี้จากศึกเลือกตั้งได้มากกว่าปี 66

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เมื่อการเลือกตั้งปี 2566 พรรคภูมิใจไทยเจาะพื้นที่ได้น้อย ครั้งนี้มีความมั่นใจจะได้เก้าอี้เพิ่มหรือไม่ ว่า โคราชคราวที่แล้ว พรรคภูมิใจไทยได้มาแค่หนึ่งที่ ครั้งนี้มั่นใจว่าได้มากกว่าเดิม เราต้องมีช่องไม่ไปกดดันตัวเอง ไม่ไปกดดันพรรคคู่แข่งจนเกินไป และเราสรรหาผู้สมัครที่ดีที่สุดที่เรามีในแต่ละเขต และให้ผู้สมัครเหล่านั้นได้นำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชน ไม่ฟาดงวงฟาดงา ไม่ให้ร้ายใช้วาทกรรมในการสาดโคลนใส่กัน ไม่เอา
ส่วนพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างยากหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพิมาย และอำเภอโนนสูง ได้ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา ซึ่งเป็นลูกชายของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ที่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการเมืองของโคราช เราได้ผู้สมัครที่มีความแข็งแรง มีความรู้ความสามารถมานำเสนอให้กับประชาชนในเขตนี้
ส่วนพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างยากหรือไม่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพิมาย และอำเภอโนนสูง ได้ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้สมัคร สส.นครราชสีมา ซึ่งเป็นลูกชายของ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ที่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการเมืองของโคราช เราได้ผู้สมัครที่มีความแข็งแรง มีความรู้ความสามารถมานำเสนอให้กับประชาชนในเขตนี้