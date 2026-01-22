"ตั๊น จิตภัสร์" แถลงนโยบายพรรคไทยก้าวใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร หรือ ตั๊น ในฐานะแกนนำพรรคไทยก้าวใหม่ และหัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงเสนอนโยบายสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการว่า นโยบายนี้ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเครื่องมือหลักในการปรับโครงสร้างระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของประเทศ เพื่อให้ผู้พิการทุพพลภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การเข้าถึงบริการสาธารณะไม่ควรเป็น “สิทธิที่ต้องร้องขอ” แต่ต้องเป็น “มาตรฐานพื้นฐาน” ที่รัฐต้องจัดให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับเรื่องคนพิการให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และควรถูกบรรจุลงใน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 10 ปี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า
ทั้้งนี้ หากเรายังปล่อยให้คนพิการต้องเจอกับอุปสรรคในการเดินทาง การใช้รถสาธารณะ หรือการเข้าถึงพื้นที่ของรัฐและพื้นที่เมือง เรากำลังปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำในการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงียบ ๆ และนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยน
