"วิโรจน์" ลงพื้นที่ตลาดสายหยุดช่วยผู้สมัคร สส.พรรคฯ ขอคะแนนเสียงเมืองกาญจน์

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน เดินทางลงพื้นที่บริเวณตลาดสายหยุด เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพื่อช่วย นายภูวนาท รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. เขต 1 ของพรรคประชาชน ขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนที่มาจ่ายตลาด ให้ความสนใจขอถ่ายรูปคู่กับนายวิโรจน์ และนายภูวนาท เป็นจำนวนมาก
