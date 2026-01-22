สสจ.ฉะเชิงเทรา MOU หนุนสุขภาพช่องปากนักเรียน Sandbox จังหวัดเด็กฟันดี

นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ทพญ.วิภารัตน์ วรหาร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ทพญ.ขวัญชนก ขจรไชยกูล หัวหน้ากลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลในเขต สพป.เขต 2 ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโมเดลส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนในโรงเรียน Sandbox จังหวัดเด็กฟันดี จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา