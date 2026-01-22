ฝุ่น PM2.5 ในประเทศวันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 22 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เวลา 07.00 น. ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ พบว่า เกินค่ามาตรฐานใน 22 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ลำพูน จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ชลบุรี และ จ.นครราชสีมา
ภาคเหนือ พบเกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 8.5-64.2 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.0- 41.2 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 19.9-65.8 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.2-46.1 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.4-24.8 มคก./ลบ.ม. กทม.และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 31 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.2-53.2 มคก./ลบ.ม.
