โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ ในญี่ปุ่น เริ่มเดินเครื่องอีกครั้ง

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากหมู่บ้านคาริวะ จังหวัดนีงาตะ ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (22 ม.ค.) ว่า นายทัตสึยะ มาโตบะ โฆษกบริษัทไฟฟ้าโตเกียว (เทปโก) กล่าวว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ ในจังหวัดนีงาตะ เริ่มเดินเครื่องอีกครั้ง เมื่อเวลา 19.02 น. วานนี้ หรือเวลา 17.02 น. ตามเวลาในประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนีงาตะ อนุมัติการเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว แม้ความคิดเห็นของสาธารณชนยังคงแตกแยกอย่างมาก และผู้ประท้วงหลายสิบคน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมตัวชุมนุมใกล้กับทางเข้าโรงไฟฟ้า ท่ามกลางอากาศหนาวจัด
