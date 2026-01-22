xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ +4.06 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 18,504.25 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ม.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,321.62 จุด ปรับขึ้น 4.06 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.31 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 18,504.25 ล้านบาท