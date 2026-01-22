เงินบาทวันนี้เปิดตลาดอ่อนค่า อยู่ที่ 31.30 บ./ดอลลาร์ หลังผู้นำสหรัฐฯ ตกลงเรื่องกรีนแลนด์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (22 ม.ค.) เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่า โดยปรับตัวอยู่ที่ระดับ 31.28-31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ทั้งนี้ หลังจากที่เงินบาทพลิกอ่อนค่าผ่านระดับ 31.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ มาได้อีกครั้งตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ เช้านี้ช่วงตลาดเอเชียก็ยังคงเห็นเงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาพดัชนีเงินดอลลาร์ฯ ที่ทยอยฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง ตามสัญญาณที่เริ่มผ่อนคลายลงบางส่วนระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศในยุโรปและสหราชอาณาจักร หลังการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) ซึ่งมีการระบุถึงการเริ่มหารือกับ NATO เพื่อจัดทำกรอบข้อตกลงในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ และการยกเลิกคำเตือนที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากับประเทศดังกล่าว
