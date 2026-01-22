xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ไม่มีฝน อุณหภูมิ 29 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 56 เปอร์เซ็นต์