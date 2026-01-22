xs
"จิตติ" ชี้ราคาทองพุ่งเร็วเกินคาด ลงทุนสั้นเสี่ยง แนะถือยาวทำกำไรได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ระบุว่า ราคาทองคำพุ่งเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ มาจากสถานการณ์ความขัดแย้งโลกที่รุนแรงขึ้น ซึ่งราคาทองคำยังมีโอกาสขึ้นต่อไป การลงทุนระยะสั้นอาจจะมีความเสี่ยง แนะนำว่า ให้ถือครองระยะยาวจะมีโอกาสทำกำไรได้