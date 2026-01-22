ระยองระดมกวาดล้างบุกทลายแก๊งตู้สล็อต จับได้ 4 ผู้ต้องหา พร้อมยึดของกลาง 5 ตู้

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม ปลัดจังหวัดระยอง นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอแกลง ว่าที่ร้อยตรีชยุต พรมเทศ ป้องกันจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง อส.อำเภอเมืองระยอง อส.อำเภอแกลง ตำรวจ สภ.ปากน้ำประแสร์ และตำรวจ สภ.แกลง เข้าจับกุมขบวนการลักลอบเปิดตู้สล็อตแมชชีนในพื้นที่ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย คือ นายกิตติศักดิ์ อายุ 28 ปี น.ส.มลฤดี อายุ 46 ปี นายระนอง อายุ 43 ปี และ น.ส.อำพา อายุ 57 ปี พร้อมของกลางตู้สล็อตแมชชีน จำนวน 5 ตู้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีการลักลอบตั้งตู้สล็อตแมชชีนให้เล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันหลายจุด สร้างความเดือดร้อนและบั่นทอนความสงบเรียบร้อยของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงวางแผนเข้าตรวจค้นและจับกุมตามเป้าหมาย
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทสล็อตแมชชีน โดยนำตู้ไปตั้งไว้ตามร้านค้า บ้านพัก และจุดต่าง ๆ พร้อมเสียบปลั๊กเปิดใช้งานรอลูกค้า บางแห่งซุกซ่อนตู้ไว้ในมุมอับสายตา หลังร้าน หรือภายในบ้าน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเปิดให้เล่นแบบเงียบ ๆ จำกัดเฉพาะกลุ่มคนรู้จัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีคนพลุกพล่าน เพื่ออำพรางสายตา เจ้าหน้าที่ระบุว่า การลักลอบเปิดเล่นในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้พื้นที่กลายเป็นแหล่งมั่วสุม เสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน การทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมต่อเนื่อง กระทบต่อความปลอดภัยและความสงบของชุมชนโดยรวม
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย รับสารภาพว่า มีการนำตู้สล็อตมาเปิดให้ประชาชนเข้ามาเล่นการพนันจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน (สล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำประแสร์ และ สภ.แกลง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
