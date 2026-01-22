xs
ราคาทองครั้งที่ 1 ร่วงลง 500 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ปรับลดลง 500 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 71,050.00 บาท รับซื้อ 70,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 71,850.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 69,523.76 บาท