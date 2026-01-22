ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศจัดทำแผนกรอบความร่วมมือกับนาโตเรื่องกรีนแลนด์เรียบร้อย

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจัดทำแผนกรอบความร่วมมือที่ตอบสนองความต้องการของเขาในเรื่องกรีนแลนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทรัมป์ระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าว หลังการหารือกับมาร์ค รุตเต เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอนแลนติกเหนือ หรือ NATO หมายความว่าเขาไม่จำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าใหม่ ต่อประเทศในยุโรปที่เคยคัดค้านความทะเยอทะยานของเขาในการผนวกเกาะกรีนแลนด์อีกต่อไป
ทรัมป์ เขียนข้อความบน Truth Social ระบุว่า จากการประชุมที่มีประสิทธิภาพกับ เลขาธิการนาโต ได้กำหนดกรอบของข้อตกลงในอนาคตที่เกี่ยวกับกรีนแลนด์ และในความเป็นจริงคือครอบคลุมถึงภูมิภาคอาร์กติกทั้งหมด หากบรรลุผลสำเร็จ จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิก NATO ทั้งหมด และจากความเข้าใจตรงกันนี้ ผมจะไม่บังคับใช้มาตรการภาษีที่มีกำหนดจะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้
