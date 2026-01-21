"โพลพระปกเกล้า"เผยคนไทยยังไม่ปักธงเลือกใครเป็นนายกฯ

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานศูนย์ KPI Poll เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “เลือกตั้ง 69 ใครเหมาะสมเป็นนายกฯ คนใหม่ ในสายตาของประชาชน” โดยดำเนินการสำรวจ ระหว่างวันที่ 8-11 ม.ค.69 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 2,000 ตัวอย่าง
โดยประชาชน 26.2% หรือกว่า 1 ใน 4 ยังไม่เห็นบุคคลที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้จริง รองลงมา 18.8% คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคประชาชน ตามมาด้วย 16.9% คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย, 10.9% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย และ 10.2% คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ตัวเลขนี้ไม่ใช่เพียงสะท้อนความลังเล แต่คือช่องว่างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับผู้นำทางการเมือง มากกว่าปัญหาขาดตัวบุคคล
ขณะที่สัดส่วนคนยังไม่ตัดสินใจ ยังสูงทุกเจเนอเรชัน โดย Gen Y (28-43 ปี) ยังไม่ตัดสินใจสูงสุด (29.5%) รองลงมาใกล้เคียงกัน คือ Gen X (44-59 ปี) 25.9%, Gen Z (18-27 ปี) 24.5% และ Baby Boomer (60 ปี ขึ้นไป) 24.5% สะท้อนความไม่แน่ใจที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนรุ่นใหม่ แต่เกิดในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ Gen Y ซึ่งเป็นวัยทำงานหลักของประเทศ
ส่วนการเลือกผู้นำเป็นไปตามเจน โดยคนรุ่นใหม่ จะเลือกผู้นำรุ่นใหม่ ส่วนคนรุ่นก่อน ยังเลือกประสบการณ์ Gen Z (33.8%) Gen Y (19.6%) เทคะแนนให้นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ มากที่สุด ขณะที่ Gen X (21.2%)/Baby Boomer (20.4%) เทคะแนนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่มองหาความเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง ความจริงใจ และความโปร่งใส ขณะที่คนวัยทำงานและสูงวัย มองหาความมั่นคง ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหาร
ผลสำรวจชี้ชัดว่า การเลือกตั้ง 2569 ยังเป็นสนามเปิด และชัยชนะจะไม่เกิดจากกระแสเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะประชาชนจำนวนมากในทุกเจเนอเรชั่น ยังไม่ปิดประตูการตัดสินใจ กลุ่มยังไม่เลือก คือ ตัวแปรชี้ขาดผลเลือกตั้ง
ดังนั้นโจทย์ใหญ่ของพรรคเมือง จึงไม่ใช่การเลือกข้างรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่ต้องทำให้เห็นบทบาทความเป็นผู้นำที่เชื่อมความหวังของคนรุ่นใหม่ กับความกังวลของคนรุ่นก่อน หันมาพูดกับคนที่ยังลังเลด้วยเหตุผล และข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกยังไม่แน่ใจ ให้เป็นกล้าให้โอกาส ออกแบบผู้นำ และนโยบายอย่างไรให้ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน