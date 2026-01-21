กกต.วางมาตรการเข้มสกัดทุจริตเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติในพื้นที่ โดยติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งวางแนวทางการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ โดยประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเงินของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และบุคคลใกล้ชิดการใช้ข้อมูลการสื่อสารโทรศัพท์ เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวน
การขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่พบพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง และกำหนดมาตรการในการเชิญบุคคลที่มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีการเผยแพร่หรือโพสต์ข้อมูล ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าอาจเกี่ยวข้องหรือรับทราบข้อมูลการทุจริตการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง มาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม เพื่อให้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ เป็นไปตามกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ
สำนักงาน กกต. ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน