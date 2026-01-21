รำลึก 4 ปี "หมอกระต่าย" อึ้ง! พบหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแค่ 8%

นางรัชนี สุภาวัตรจริยากุล ประธานเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และในฐานะแม่ของ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือ "หมอกระต่าย" ได้จัดกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์การเสียชีวิตของ หมอกระต่าย จากอุบัติเหตุรถรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของตำรวจชน ขณะเดินข้ามทางม้าลาย บริเวณหน้าสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถ.พญาไท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 หรือสี่ปีที่แล้ว
พร้อมกันนี้ ยังได้เรียกร้อง ต้องการให้รัฐบาลใหม่ที่จะมีขึ้นได้นำเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งแก้ไข และมองว่าปัจจัยสำคัญของการเสียชีวิตบนถนนคือความเร็ว
ทั้งนี้ ข้อมูลของมูลนิธิไทยโรดส์ สำรวจพฤติกรรมผู้ขับขี่บริเวณทางม้าลายใน กทม. จำนวน 24 จุด ระหว่างวันที่ 11–19 มกราคม 2568 พบว่า จากยานพาหนะกว่า 32,000 คัน มีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ขณะที่อีกร้อยละ 92 ไม่หยุด โดยรถจักรยานยนต์มีอัตราหยุดต่ำที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าพฤติกรรมการหยุดรถยังไม่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยในปี 2566 รถหยุดให้คนข้ามร้อยละ 12 แต่ในปี 2568 กลับลดลงเหลือร้อยละ 8 สอดคล้องกับการสำรวจใน 18 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ ที่พบว่าผู้ขับขี่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเพียงร้อยละ 6
กิจกรรมในวันนี้ มีการเดินรณรงค์ แสดงสัญลักษณ์ ยกมือข้ามถนน หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย จากบริเวณลานเกาะพญาไท ผ่านซอยรางน้ำ เดินข้ามทางม้าลาย ไปฝั่งโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ รวมทั้งยังมีกิจกรรมไว้อาลับ วางดอกไม้จุดทางม้าลายที่เกิดอุบัติเหตุหมอกระต่าย เพื่อย้ำเตือนและรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญการใช้ถนนปลอดภัย