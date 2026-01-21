ทบ.จารึกชื่อ 43 ทหารกล้าพลีชีพเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพ

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) กองทัพบก ได้จารึกชื่อทหารที่สูญเสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งสองรอบของปี 2568 ลงบนกำแพงอนุสรณ์กองทัพบก (Army Memorial Wall) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทำพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละไปเมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา ในงานวันกองทัพบก
สำหรับรายชื่อทั้งหมดถูกจารึกลงในส่วนของภารกิจป้องกันประเทศทั้งหมด 43 ชื่อ แบ่งเป็นห้วงแรกระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2568 จำนวน 16 นาย จากการสู้รบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ และห้วงที่ 2 จากการสู้รบในทั้ง 4 พื้นที่อีสานใต้และพื้นที่ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2568 จำนวน 27 นาย รวมนายทหารที่เสียชีวิตจากการรักษาอธิปไตย ชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งสองครั้ง รวม 43 นาย