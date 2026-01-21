'Air Force One' วกกลับฐานทัพ หลังพบปัญหาขณะ 'ทรัมป์' มุ่งหน้าดาวอส

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างการแถลงของทำเนียบขาว ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องเดินทางกลับไปยังฐานทัพร่วมแอนดรูว์ ในรัฐแมริแลนด์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน หลังจากลูกเรือบนแอร์ฟอร์ซวัน (Air Force One) ตรวจพบปัญหาทางไฟฟ้าเล็กน้อย หลังเครื่องบินขึ้นบินเพื่อไปร่วมการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์
คาโรลีน ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า นายทรัมป์ จะเดินทางต่อด้วยเครื่องบินลำใหม่
ต่อมามีรายงานว่า เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันได้ลงจอดที่ฐานทัพแอนดรูว์ ใกล้กรุงวอชิงตัน อย่างปลอดภัย และเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินโบอิ้ง 757 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ออกเดินทางหลังเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นในวันพุธ ล่าช้าไป 2 ชั่วโมงจากกำหนดการเที่ยวบินแรก
อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดี หรือรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้น
ปี 2011 เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันต้องยกเลิกการลงจอดเนื่องจากสภาพอากาศอันเลวร้าย ขณะที่นายบารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดี เดินทางไปร่วมงานที่รัฐคอนเนคทิคัต ส่วนปี 2012 เครื่องบินแอร์ฟอร์ซทู ที่พารองประธานาธิบดีโจ ไบเดน เดินทาง ก็ถูกฝูงนกชนในแคลิฟอร์เนีย ก่อนจะลงจอดอย่างปลอดภัย