"ศุภชัย"เอาผิดเพจเผยแพร่ข่าวเท็จใส่ร้าย ภท.ซื้อเสียง พร้อมยื่น กกต.สอบพฤติกรรมเพื่อไทย

นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จากกรณีที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งได้นำเสนอข่าวอ้างว่ามีการจับหัวคะแนนพรรคใหญ่ซื้อเสียงในจังหวัดพิจิตร และมีการสื่อให้เข้าใจว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยนั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นข่าวเท็จ โดยภาพที่นำมาประกอบเป็นเหตุการณ์เก่าตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งล่าสุด ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในปี 2569 และในอดีตก็ไม่พบการกระทำความผิดตามที่ปรากฏในข่าว ซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีกับทางสำนักข่าวดังกล่าวและร้องต่อ กกต. ไปแล้ว
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า แม้จะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว แต่กลับพบว่ามีเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ยังคงนำข่าวเท็จดังกล่าวมาเผยแพร่อีก เพื่อจงใจหลอกลวงให้ผู้ติดตามนับหมื่นรายเข้าใจผิดว่าพรรคภูมิใจไทยมีการซื้อเสียงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อระงับยับยั้งการเผยแพร่ข่าวเท็จดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะยื่นเรื่องให้ กกต. พิจารณาพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ ภายในวันนี้