8 หมื่นบริษัท เตรียมหักเงินเดือนลูกจ้าง 1.2 แสนราย ชำระหนี้ กยศ. เริ่ม มี.ค.นี้

น.ส.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. ได้ส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้าง จำนวนกว่า 80,000 แห่ง เพื่อทำการหักเงินเดือนของพนักงาน หรือลูกจ้าง ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ กว่า 120,000 ราย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป และ กยศ. จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืมทราบในเดือนกุมภาพันธ์นี้
โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผู้กู้ยืมทุกรายที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ทั้งสัญญารายปี/สัญญารายเดือน หรือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ มีหน้าที่ให้นายจ้างหักเงินเดือน
ทั้งนี้ กยศ. ได้จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ให้แก่องค์กรนายจ้างที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยศ. เพื่อให้องค์กรนายจ้างเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจในการทำหน้าที่ รวมถึงการใช้งานระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ.ผ่านกรมสรรพากร (ระบบ e-PaySLF) ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้าง ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และเลือกวัน และเวลาที่สะดวก หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ไลน์บัญชีทางการ "กยศ.องค์กรนายจ้าง"
โดยปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการหักเงินเดือน จำนวน 1,418,640 ราย
น.ส.นันทวัน กล่าวด้วยว่า กยศ. ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเงินกู้ยืมของ กยศ. เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนจะนำไปหมุนเวียน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป