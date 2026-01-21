"พีระพันธุ์" ซัด! ปมเงินเยียวยาเหตุปะทะชายแดน รบ.ทำได้แต่แรก แต่ไม่ทำ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวที่รัฐบาลเตรียมเสนอเรื่องการเยียวยาประชาชนตามแนวชายแดนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากที่มีกระแสกดดันในสังคมอย่างต่อเนื่อง
นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลได้ชี้แจงว่า เงินเยียวยาผู้ประสบเหตุชายแดนยังไม่สามารถดำเนินการในขณะนี้ เพราะติดขั้นตอนหลังการยุบสภา ซึ่งต้องรอ กกต. อนุมัติ เนื่องจากเป็นงบฉุกเฉินที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่ แต่ตนได้โต้แย้งว่า รัฐบาลมีอำนาจดำเนินการได้ตั้งแต่ก่อนยุบสภา เพราะความเดือดร้อนของประชาชนเกิดขึ้นก่อนการยุบสภา แต่ทางตัวแทนรัฐบาลก็ยังยืนยันว่าทำไม่ได้ ซึ่งนี่คือการยืนยันสิ่งที่ตนพูดในเวทีดีเบตว่า ‘ทำได้’ แต่สิ่งที่ทางตัวแทนรัฐบาลบอกบนเวทีว่า ‘ทำไม่ได้’ นั้น ไม่จริง
นายพีระพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่รัฐบาลเพิ่งมานำเรื่องเข้า ครม. ในตอนนี้ เกิดจากแรงกดดันและเสียงวิจารณ์มากกว่าความตั้งใจจริง เพราะรัฐบาลสามารถทำได้ตั้งแต่แรก แต่ไม่ทำ และปล่อยให้ล่าช้ามาจนทุกวันนี้ ซึ่งตนเองขอแสดงความยินดี กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนที่จะได้รับการเยียวยา