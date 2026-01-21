xs
หุ้นไทยพุ่งแรง! ปิดตลาด +21.19 จุด มูลค่าซื้อขาย 68,148.65 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 21.19 จุด หรือ +1.63% ที่ระดับ 1,317.56 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 68,148.65 ล้านบาท