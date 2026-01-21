xs
"อนุทิน" ลั่น! ภท.บริหารประเทศ ชายแดนจะสงบ พร้อมเริ่ม "คนละครึ่ง" หากเป็นรัฐบาล

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ ​หัวหน้า​พรรค​ภูมิใจ​ไทย​ เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านนาหว้า​ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อขึ้นเวทีปราศรัยที่ 2 ของวันนี้​ ช่วยนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ​ ผู้สมัคร​ สส.นครพนมพรรคภูมิใจไทย​ เขต 1 หาเสียง​ เมื่อเดินทางถึง มีประชาชนนำผ้าขาวม้า​มาผูกเอวให้​ รวมไปถึงมอบพวงมาลัยและสวมกอด​

นายอนุทิน​ เริ่มต้นการปราศรัยด้วยการขอโทษเด็กนักเรียน​ เนื่องจากเพิ่งทราบจัดใกล้โรงเรียน​ และมีการเรียนการสอนอยู่​ แต่ทราบว่า​ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุญาตแล้ว​ ตนเองจะพยายามพูดปราศรัยเสียงเบาๆ​ เพื่อไม่ให้รบกวนลูกหลาน ​พร้อมหันไปบอกนางสาวศุภพานี "ไอ้ขวัญเอ้ยที่ดีๆ ไม่ไป เสือกมาจัดที่โรงเรียน"

นายอนุทิน​ กล่าวต่อว่า​ ความรักความผูกพันกับคนนครพนม​ ไม่มีวันเสื่อมคลายแน่นอน แค่อยากบอกพี่น้องว่า เลือกพรรคภูมิใจไทย​ เลือกคนที่มีทั้งประสบการณ์​ มีทั้งความรู้​ มีผลงาน​ ไปรับใช้พ่อแม่พี่น้อง วันนี้จึงต้องเลือก "ขวัญ ศุภพานี โพธิ์สุ" คนรุ่นใหม่ ไปทำงาน​ และอย่าลืมเลือกตนเองด้วย​ เบอร์ 37​

นายอนุทิน​ กล่าวด้วยว่า​ พอปิดด่านทำให้ราคาสินค้าเกษตรหลายตัวดีขึ้น เพราะสินค้าเถื่อนเข้ามาไม่ได้ คนที่เป็นเจ้าของโรงงานก็ชอบ​ เพราะราคาตกต่ำ​ แต่พรรคภูมิใจไทย​ เห็นว่า​ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพืชผลทางการเกษตร ดังนั้​น​ นโยบายนี้ยังอยู่ และหาช่องทางขายให้กับประชาชนให้มากที่สุด สมัยก่อนขายไม่ได้​ เพราะทำตัวเป็นเบี้ยล่างเขาตลอด​ ไม่กล้าพูดและไม่อยากออกไปข้างนอก​ ไม่กล้าต่อรองและเจรจา ต้องการคำเดียวคือคำว่า​กล้า พอออกไปเราทำให้ลูกหลานเห็นว่าประเทศนี้ไม่ได้อยากมาคุกคามเมื่อไหร่ก็มาได้ ”กูไม่ใช่หลานมึงนะเว้ย“ เรารักษาอธิปไตย ไม่มีอะไรต้องกลัว เราไปรุกรานเขาก่อนหรือไม่ ก็ไม่เคย ไปรุกรานดินแดนหรือไม่ก็ไม่เคย หรือยิงใส่ก่อนไม่ก็ไม่เคย เขาทำเราก่อนทั้งนั้น พอเราสู้บ้างกลับบอกว่าเรารุนแรง เราไม่ให้ใครเข้ามาย่ำยีเราแม้แต่นิดเดียว เรายอมไม่ได้ ต้องเลิกเกรงใจเขา พอต่างชาติไปบอกให้เขาหยุดแต่กับคนไทยไม่เกรงใจได้อย่างไร"

นายอนุทิน​ ย้ำว่า โครงการแรกที่จะทำคือโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส​ 2 ซึ่งไม่ใช่การแจกเงิน เพราะประชาชนมีศักดิ์ศรี​ คราวที่แล้ว มีประชาชนบางคนเข้าโครงการไม่ได้​ ตนเองจึงจะเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คราวที่แล้วมีช่องโหว่นิดหนึ่ง​ แต่ครั้งหน้าจะทำให้พอใจมากที่สุด เงินเหล่านี้ไม่ได้ไปไหน ไม่เหมือนกับเงินแจก​ เงินแจกพอเข้าไปเงินในบัญชี มีเจ้าหนี้มายืนรอ​ เลยได้แต่ดู​ว่า​ เงินหมื่นก็มา​ แต่กี่คนจะได้แตะ​ เพราะไปๆ มาๆ มันเยอะเกิน​ แต่โครงการคนละครึ่งพี่น้องได้จ่าย รัฐก็ไม่ต้องเติม​ และเงินนี้เจ้าหนี้ก็ทวงเงินไม่ได้ เพราะอยู่ในระบบ​ ต้องซื้อของ​

นายอนุทิน​ ยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย​ กัมพูชา ว่า​ เรื่องศักดิ์ศรีของประเทศไม่ต้องห่วง​ พูดแล้วเหมือนไปหาเรื่องกัน ตอนนี้สงบแล้ว ไม่กล้ามาวุ่นวาย​ ก็ปล่อยให้อยู่เช่นนี้​ เพราะถ้าเขาเข้ามาก็รู้แล้วว่าเราไม่ยอม​ ไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่งมีต้นทุนทั้งหมด สิ่งที่เสียใจที่สุดคือชีวิตของทหารหาญ ไม่ใช่บอกว่าให้ลุยอย่างเดียว​ อะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยง​ เพราะพี่น้องหรือลูกของตนเองไม่ได้ไปรบ​​ ไทยเป็นประเทศที่รักสงบแล้ว

อย่างไรก็ตาม​ ถ้าตนเป็นคนกำกับดูแลประเทศนี้ ยังร้องเพลงชาติไทยทุกวัน โดยเฉพาะท่อนที่บอกว่า "ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด" เรื่องนี้จะตัดสินใจแบบสะใจไม่ได้ เรา​อยู่ตรงนี้อย่ามายุ่งกับเรา ​แต่ถ้ามาเมื่อไหร่เจอกัน เอาเป็นว่า​ ถ้าไว้วางใจพรรคภูมิใจ​ไทย​ บริหารประเทศนี้ต่อไป​ ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามแนวชายแดน และต้องเป็นสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับคนไทย ศักดิ์ศรีของคนไทยจะไม่ถูกย่ำยี

ระหว่างนั้น​มีชาวบ้านตะโกน​ ว่า​ เลือก​วันนี้เลยได้หรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า​ เลือกไม่ได้​ เพราะเป็นบัตรเถื่อน ต้องเลือกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ แต่ขออย่าเปลี่ยนใจ ตั้งแต่วันนี้ 21 มกราคม จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ให้เลือกขวัญ ศุภพานี โพธิ์สุ และอย่าลืมเลือกเบอร์ 37 ไม่เช่นนั้น ตนมานครพนมไม่ได้ อายเขา