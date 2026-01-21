'KPI Poll' เผยคนไทย 67.1% มอง 'นโยบายแจกเงิน' ไม่ค่อยมีผลต่อการลงคะแนน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) เปิดเผยผลสำรวจมุมมองของคนไทยต่อนโยบายแจกเงินของพรรคการเมือง โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งาน Line Today เท่านั้น ในหัวข้อ "นโยบายแจกเงินมีผลต่อการลงคะแนน?" พบว่า ร้อยละ 67.1 ไม่ค่อยมีผล - ไม่มีผลเลย ร้อยละ 29.8 ค่อนข้างมีผล - มีผลอย่างมาก ร้อยละ 3.1 ไม่มีความคิดเห็น
ขณะที่ "ผลสำรวจนโยบายแจกเงินเชื่อมั่นได้แค่ไหน" พบว่า ร้อยละ 66.4 ไม่ค่อยเชื่อมั่น- ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 22.6 ค่อนข้างเชื่อมั่น- เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 11 ไม่มีความเห็น
ส่วนความเห็นว่า "เห็นด้วยหรือไม่ว่า นโยบายแจกเงินแค่เพื่อหาเสียง" ผลสำรวจพบว่าร้อยละ 58.6 ค่อนข้างเห็นด้วย- เห็นตัวอย่างยิ่ง ร้อยละ 30.9 ไม่ค่อยเห็นด้วย- ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 10.5 ไม่มีความเห็น
และความเห็นว่า "นโยบายแจกเงินช่วยพัฒนาประเทศหรือไม่" พบว่าร้อยละ 66.6 ค่อนข้างน้อย- น้อยที่สุด ร้อยละ 20.5 ค่อนข้างมาก- มากที่สุด ร้อยละ 12.9 ไม่มีความเห็น
นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจของคนไทยในแต่ละภูมิภาค ที่มีความเห็นว่า "นโยบายแจกเงิน 'ไม่มี' ผลต่อการลงคะแนน" นั้น พบว่า ภาคเหนือ ร้อยละ 55.3 ภาคอีสานร้อยละ 54.5 ภาคกลางร้อยละ 70.2 ภาคตะวันออก ร้อยละ 72.5 และภาคใต้ร้อยละ 80.5