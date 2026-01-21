"จิตติ" ชี้ราคาทองยังพุ่งได้อีก เตือนนักลงทุนใช้เงินเย็น-ลงทุนระยะยาว

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ยอมรับว่า ตอนนี้ทิศทางราคาทองคำคาดเดาได้ยาก ราคาพุ่งเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่ามาจากสถานการณ์โลกรุนแรงขึ้น และหวั่นว่าจะเกิดสงคราม รวมถึงสงครามการค้าที่ส่อแววยืดเยื้อขึ้นอีก
อีกทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีความขัดแย้งกับยุโรป จึงทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง และยังมีโอกาสขึ้นต่อไป แต่หากลุงทุนระยะสั้นอาจจะมีความเสี่ยง แต่ถ้าเป็นเงินเย็นถือครองนาน ๆ ยังมีโอกาสได้กำไร
ส่วนที่คาดการณ์ว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ราคาทองพุ่งขึ้นหรือไม่นั้น นายจิตติ กล่าวว่า คิดว่าไม่ใช่ปัจจัยหลัก
เมื่อสถานการณ์ราคาทองคำพุ่งแรงต่อเนื่อง ทำให้ผู้ซื้อหรือนักลงทุนชะลอการซื้อ เพราะราคาขึ้นสูงแล้ว หวั่นขาดทุน ส่วนคนที่จะขายก็ชะลอ เพราะคิดว่าราคาทองจะปรับขึ้นอีก ทั้งนี้ แนะนำนักลงทุน หากจะซื้อต้องเป็นเงินเก็บที่ไม่กระทบกับรายจ่ายประจำวัน และควรลงทุนระยะยาว