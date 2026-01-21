บ้านสมเด็จโพลล์เผย คนกรุงผวา "มิจจี้" ไม่กล้ารับสายเบอร์แปลก

ผลสำรวจ "บ้านสมเด็จโพลล์" พบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังเป็นภัยใกล้ตัวคนกรุงเทพฯ อย่างหนัก โดย 40.1% ระบุว่าเกิดความหวาดระแวง ไม่กล้ารับสายเบอร์แปลก ขณะที่ส่วนใหญ่ได้รับสายหรือข้อความหลอกจากมิจฉาชีพอย่างน้อยเดือนละ 1–2 ครั้ง รูปแบบหลอกลวงที่พบบ่อยที่สุดคือ อ้างเป็นหน่วยงานรัฐ รองลงมาคืออ้างบริษัทขนส่ง หลอกลงทุน และหลอกรักชวนลงทุน
ทั้งนี้ แม้คนส่วนใหญ่ยังไม่สูญเสียทรัพย์สิน แต่เกือบหนึ่งในสามเคย "เกือบหลงเชื่อ" และมี 7.2% ที่เคยเสียเงินจริง สะท้อนว่ากลโกงมีความแนบเนียนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี AI เลียนเสียงและใบหน้า รวมถึงวิธีตัดเส้นทางการเงินแบบใหม่ ทำให้ติดตามจับกุมได้ยาก และสร้างผลกระทบทั้งด้านจิตใจ การสื่อสาร และความสัมพันธ์ในครอบครัว
ขณะที่ด้านความคาดหวังต่อรัฐ ประชาชนต้องการให้เร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยเสนอให้เพิ่มโทษทางกฎหมาย พัฒนาระบบ AI คัดกรองสายหลอกลวง และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกวาดล้างฐานแก๊งข้ามแดน เพื่อหยุดภัยคุกคามที่กำลังบ่อนทำลายความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคมไทย