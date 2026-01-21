"ชัยชนะ"ยังไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติด ขู่ฟ้องดะ! เพจ-คนแชร์ข่าวต่อ

นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.ร่อนพิบูลย์ ถึงกรณีที่มีเพจดังนำเสนอว่าจะมีการตรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรคการเมืองสีฟ้า เชื่อมโยงกับการจับกุมยาเสพติดที่มีผู้ต้องหานามสกุลเดียวกัน
นายชัยชนะ ยืนยันว่า ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และแม้ว่าบุคคลที่โดนจับกุมดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดจะมีนามสกุลเหมือนกันจริง แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักสนิทสนมแต่อย่างใด ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย ทั้งนี้ หากย้อนไปในอดีตคุณพ่อ-คุณปู่ของตนนามสกุลแซ่ด่าน คุณแม่นามสกุลแซ่ลิ้ม ถึงแม้ตนจะผิวคล้ำแต่ก็เป็นจีน 100% แต่หลังจากนั้นคุณพ่อได้ไปขออนุญาต พ.ต.อ.ยอง เดชเดโช เพื่อขอใช้นามสกุล เดชเดโช และต้องยอมรับว่ามีคนนามสกุลเดชเดโชเหมือนกันจำนวนมากในประเทศนี้ เพราะฉะนั้นการกระทำความผิดโดยทางกฎหมายเป็นความผิดส่วนบุคคลไม่ใช่ความผิดส่วนรวม ดังนั้นการหยิบยกประเด็นการจับกุมยาเสพติดแล้วมาเชื่อมโยงเกี่ยวกับตนเพื่อหวังผลดิสเครดิตทางการเมือง ถือว่าเป็นวิธีการที่ไม่สร้างสรรค์
การเลือกตั้งเวลาแข่งขันเขาบอกว่าต้องนำเสนอเรื่องนโยบาย เรื่องผลงาน เรื่องที่จะแก้ปัญหาวิกฤติอะไรของประเทศชาติ เพราะฉะนั้นตนเอง ยืนยันว่า หากมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องยาเสพติด ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ตนยินดีที่ให้เข้าสู่การตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรม และถ้าเพียงแค่สงสัยหรือมีการเชื่อมโยงกันได้ ตนยินดีแสดงความรับผิดชอบอยู่แล้ว พรรคประชาธิปัตย์มีบรรทัดฐานที่สูงอยู่แล้วในเรื่องนี้
นายชัยชนะ ยืนยันด้วยว่า จะมีการดำเนินคดีกับเพจทุกเพจและกับทุกคนที่แชร์แล้วนำไปกล่าวถึงในทางที่ตนได้รับความเสียหาย ทำให้ประชาชนและสังคมเข้าใจผิด ตนจึงต้องสงวนสิทธิ์ในฐานะผู้บริสุทธิ์ โดยจะแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ