ศาลญี่ปุ่นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตมือสังหาร "ชินโซ อาเบะ"

ผู้พิพากษาศาลญี่ปุ่นได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิต เท็ตสึยะ ยามากามิ วัย 45 ปี ผู้ต้องหาคดีลอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จนถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี 2565
คำตัดสินดังกล่าวมีขึ้นในวันนี้ (21 ม.ค.) และทำให้สังคมญี่ปุ่นหันมาสนใจประเด็นการเรียกรับเงินบริจาคของโบสถ์แห่งความสามัคคี (Unification Church) หรือ "ลัทธิมูน" ตลอดจนความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมือง
คำตัดสินดังกล่าวมีขึ้นหลังจากอัยการได้ยื่นฟ้องขอให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตยามากามิ โดยผู้ต้องหารายนี้ยอมรับสารภาพว่าได้สังหารอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ ด้วยอาวุธปืนที่ประดิษฐ์เอง ในขณะที่อาเบะกำลังกล่าวปราศรัยหาเสียงในเมืองนารา ทางตะวันตกของญี่ปุ่น โดยอัยการระบุว่าการกระทำของยามากามิเป็นอาชญากรรมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์หลังสงครามของประเทศ
ในระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดนาราซึ่งใช้ระบบคณะลูกขุนสมทบ ทนายความฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าโทษจำคุกของยามากามิไม่ควรเกิน 20 ปี โดยอ้างว่าเขาเป็นเหยื่อที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มศาสนา และปมวัยเด็กจากการเลี้ยงดูที่น่าสลดใจ ได้กลายเป็นแรงจูงใจให้เขาสังหารอาเบะ
จำเลยให้การว่า เขามีความแค้นต่อลัทธิมูน เนื่องจากครอบครัวได้รับความเสียหายทางการเงิน เพราะมารดาบริจาคเงินจำนวนมากให้กับกลุ่มศาสนาดังกล่าว โดยมียอดรวมสูงถึง 100 ล้านเยน หรือประมาณ 633,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังเชื่อว่า อาเบะ มีส่วนอย่างมากในการทำให้ลัทธิมูนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองในญี่ปุ่น
ทั้งนี้ อาเบะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น ยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากแม้หลังจากลาออกในปี 2563
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การพิจารณาคดีที่ได้รับความสนใจอย่างมากนี้ มีประชาชนรวมทั้งสิ้น 685 คน มาเข้าแถวรอในช่วงเช้าเพื่อจับสลากชิงที่นั่งสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีเพียง 31 ที่นั่งในห้องพิจารณาคดี
จากกรณีที่คดีนี้ได้เปิดโปงการเรียกรับบริจาคจนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับบรรดาสมาชิกของลัทธิมูน รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งนำไปสู่คำสั่งของศาลจังหวัดโตเกียวให้สั่งยุบองค์กรลัทธิมูน และเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีในฐานะองค์กรทางศาสนา
นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของลัทธิดังกล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล โดยมีรายงานว่านักการเมืองบางคนของพรรคนี้ได้รับการสนับสนุนในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง