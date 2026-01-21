สว.สำรอง ยื่นหนังสือ กกต. ทวงถามความคืบหน้าคดีฮั้ว สว.

วันนี้ (21 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลุ่ม สว.สำรอง นำโดย พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาและการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต หรือมีพฤติการณ์ฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา
พล.ต.ท.คำรบ กล่าวว่า ในการยื่นหนังสือดังกล่าวเนื่องจาก ทราบมาว่า กกต. มีมติ 4 ต่อ 3 ไม่รับสำนวนการสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบคดีฮั้วเลือก สว. ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อไปในทิศทางใด
ซึ่งคดีนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ และมีผลกระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเห็นว่า กกต. ควรเร่งสร้างความชัดเจนในแนวทางการดำเนินคดี เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่าการตรวจสอบถูกยื้อหรือหยุดชะงักโดยไม่มีเหตุอันสมควร
พล.ต.ท.คำรบ ระบุด้วยว่า จากพยานหลักฐานที่ปรากฏ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสาร พบว่ามีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 138 ราย ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงต้องการให้กกต. ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสรุปสำนวนเพื่อส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณา หากมีการยืดระยะเวลาการพิจารณาออกไปผู้ร้องย่อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นในกระบวนการ
ขณะเดียวกัน กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองยังได้ทำหนังสือขอเข้าพบประธาน กกต. เพื่อขอรับฟังคำอธิบายและการชี้แจง ถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมติ จากเดิมที่ กกต. เคยมีมติ 3 ต่อ 2เห็นชอบให้รับสำนวนของดีเอสไอไปพิจารณา กลับเปลี่ยนเป็นมติ 4 ต่อ 3 ไม่รับสำนวน โดยตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสและความสอดคล้องของกระบวนการพิจารณา