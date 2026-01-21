"ชาดา" ขอ ปชช.เปิดใจ ยัน "ภูมิใจไทย-อนุทิน" ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน ฝากผีฝากไข้ได้จริง

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีทำไมต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยว่า เป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีปัญหาเหมือนพรรคบางสี อยากขอให้ประชาชนเปิดใจและทำใจให้เป็นกลาง นำนายอนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบ แล้วพิจารณาผลงานที่ประจักษ์ในปัจจุบัน โดยให้ประชาชนพิจารณาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของบางพรรคว่า มีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับกัมพูชาหรือไม่ และให้ดูให้ดีว่า พรรคใดทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการสูญเสีย ซึ่งสะท้อนว่าใครคือผู้ที่รักแผ่นดินนี้อย่างแท้จริง
นายชาดา กล่าวว่า หากประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทย เลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เบอร์ 37 จะได้ทีมรัฐมนตรีที่มีความชัดเจน อย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายชาดา กล่าวว่า ที่อุทัยธานี มี สส. เพียง 2 คน แต่ตนได้เป็นรัฐมนตรี นั่นคือความใจกว้างของพรรคที่มองคนรอบด้าน ไม่ได้มองเฉพาะคะแนนเสียง แต่มองคนทำงานจริง พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำพลัส และทำมากกว่าที่บอกไว้ อยู่ร่วมกันแล้วมีความสุขเหมือนครอบครัวเดียวกัน ฝากผีฝากไข้ให้กับประเทศนี้ได้ต้องภูมิใจไทยเบอร์ 37 เท่านั้น คนอื่นทำกันมาหลายปีไม่เห็นผล แต่นายอนุทิน เข้ามาไม่กี่เดือนกลับทำได้ นายอนุทิน ไม่ได้เก่งวิเศษวิโสมาจากไหน แต่รู้จักใช้คนเก่งมาทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่ทำให้ตัวเอง แล้วแบบนี้จะไม่เลือกภูมิใจไทยได้อย่างไร